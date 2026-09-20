Операція «Вівальді» набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишевим, — командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

-У 1 та 2 сезонах наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 км² територій, з яких 50 км² — деокуповали.



Знищено ще 800 солдатів противника. Загальні втрати рф за обидва сезони — понад 3000 о. с. Корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій — 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.



Арта та безпілотні системи били по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах ворога. ППО та РЕБ створили захисний купол над районом бойових дій. Засліплений ворог не зумів розкрити задум операції, а наші підрозділи закріплювалися на звільнених рубежах.



Операція «Вівальді» обнулила путіну виборчу картинку: армія рф не має ні перемог, ні досягнутих цілей на Донбасі. Наступна частина концерту і новини — скоро, — зазначив Білецький.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Деталі про перший сезон “Вівальді” – звільнили територію розміром з Житомир або Чернігів (ВІДЕО)