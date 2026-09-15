У Третьому армійському корпусі розкрили деталі та масштаби першого сезону «Вівальді».

Хто такі «флаговтики» rф і чому для боротьби з ними Трійка створила об’єднаний штаб, який на тактичному рівні координував дії спеціальних і розвідувальних підрозділів у межах єдиного задуму?

Про л*квідацію інфільтрованого противника, чого це коштувало ок*пантам і як виглядають 85 км² території, очищеної від в*рога, — мовою мап і фактів Трійки!

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Тепер офіційно. Білецький про операцію “Вівальді”, звільнення територій і інформаційну тишу (ВІДЕО)