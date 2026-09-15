США вперше визнали, що вивели на навколоземну орбіту наступальну зброю.

Виступаючи в понеділок, 14 вересня, на конференції з повітряної, космічної та кібернетичної війни, міністр ВПС США Трой Мейнк заявив, що ця зброя потрібна для захисту американських сил від “загроз, які постійно змінюються”. Він не уточнив характеристик цієї системи та не повідомив, коли її вивели на орбіту, пише ВВС.

Досі американські посадовці лише заявляли про намір посилити військові спроможності в космосі. Вони пояснювали це розвитком російських і китайських програм, здатних атакувати американські супутники та порушувати їхню роботу в разі військового конфлікту.

Адміністрація Трампа також згадувала, що система протиракетної оборони “Золотий купол”, яку США планують створити для перехоплення ракет та інших загроз, матиме космічний компонент, зокрема ракети-перехоплювачі.

У 1967 році СРСР і США підписали Договір про космос, який забороняє розміщувати в космічному просторі зброю масового ураження. До договору можуть приєднуватися й інші країни.

Водночас ця заборона не стосується звичайних видів озброєнь. Останніми роками Росія, Китай і США розвивали різні засоби для ураження супутників противника, які забезпечують зв’язок, розвідку та навігацію.

У 2019 році США вперше за 70 років створили новий вид збройних сил, Космічні сили. Торік президент Дональд Трамп указом визначив, що Космічні сили виконують не лише оборонні, а й наступальні завдання.

Речник Космічних сил пояснив, що для цього вони використовують “кінетичні та некінетичні засоби”.

На початку лютого стало відомо, що два російські супутники від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю перехоплювали сигнали щонайменше 12 європейських апаратів.

Російська розвідка могла отримувати доступ до цих сигналів, а в теорії існував і ризик перехоплення управління супутниками.

У 2024 році США повідомили, що Росія вивела на орбіту супутник, який, імовірно, здатний атакувати інші супутники. Російська сторона це не коментувала.

Як зазначають у Космічних силах США, Китай “розробляє та використовує космічні й протикосмічні спроможності в межах стратегії військової модернізації”, а Росія “розглядає космос як один із театрів воєнних дій і вважає домінування в космосі вирішальним чинником у майбутніх конфліктах”.