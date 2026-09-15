Керівництво демократів у Палаті представників відкрито виступає проти законопроєкту про санкції щодо Росії, який має бути винесений на голосування цього тижня, однак не всі члени партії поки що готові підтримати таку позицію.

За наявною інформацією, республіканцям знадобляться голоси деяких демократів, щоб компенсувати втрату підтримки з боку власного ізоляціоністського крила та ухвалити цей документ, пише Axios

Проблема для багатьох демократів полягає в тому, що цей законопроєкт — названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема (республіканець від штату Південна Кароліна) — дозволив би адміністрації Трампа запроваджувати мита розміром до 100% для п’яти найбільших імпортерів російської нафти.

Це змусило демократів обирати між двома питаннями, що стали принциповими для їхньої партії: підтримкою України та протидією наданню президенту Трампу ширших повноважень у формуванні торговельної політики.

Члени Палати представників Грег Мікс (демократ від штату Нью-Йорк), Дон Баєр (демократ від штату Вірджинія) та Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс) — голови комітетів із закордонних справ, Об’єднаного економічного комітету та Комітету з питань шляхів і засобів (Ways and Means) відповідно — минулого тижня оприлюднили спільну заяву, в якій висловилися проти цього законопроєкту.

«Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але Закон імені Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану принесе більше шкоди, ніж користі», — зазначили вони.

«Цей законопроєкт суттєво розширив би повноваження президента щодо запровадження мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти Росії; обидва ці аспекти є неприйнятними». Але є нюанс: член Палати представників Джаред Голден (демократ від штату Мен) — переконаний центрист, який часто йде врозріз із позицією партійного керівництва, — минулого тижня заявив виданню Axios, що «майже напевно» підтримає цей законопроєкт.

«Я вважаю, що санкції — це добре, але загалом я також підтримую мита», — зазначив Голден.

Цей демократ із штату Мен був єдиним представником своєї партії, хто відкрито підтримував багато суперечливих протекціоністських торговельних заходів Трампа.

Членкиня Палати представників Марсі Каптур (демократка від штату Огайо), співголова двопартійної групи Конгресу з питань України, повідомила Axios, що «дуже ретельно вивчає [законопроєкт]» і «працює з нашою групою з питань України».

«Вважаю важливим дати Росії зрозуміти, що їй слід відступити», — додала Каптур.

Член Палати представників Майк Квіглі (демократ від штату Іллінойс), ще один співголова групи з питань України від Демократичної партії, минулого тижня заявив Axios, що хоче «побачити, як виглядатиме остаточний варіант», і що його голос «залежатиме від точного формулювання».

Мікс і колишній лідер більшості в Палаті представників Стені Гоєр (демократ від штату Меріленд), ще один палкий прихильник України, намагалися внести до законопроєкту поправки, щоб зробити положення щодо торгівлі більш прийнятними.

У понеділок Комітет Палати представників з питань регламенту, де більшість мають республіканці, відхилив ці пропозиції та виніс законопроєкт на процедурне голосування в залі засідань Палати.

Минулого місяця законопроєкт отримав потужну двопартійну підтримку в Сенаті (86 голосів «за» проти 11 «проти») і має підтримку Білого дому, однак у Палаті представників процес його розгляду сповільнився.