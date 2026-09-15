За словами нового прем’єр-міністра Сергія Корецького, на Україну чекає масштабне скорочення видатків бюджету, спустошеного війною, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги напередодні зими.

Багатомісячний глухий кут у парламенті вже призвів до затримки отримання близько 4 мільярдів доларів допомоги від Європейського Союзу, яка мала надійти в третьому кварталі, повідомив Bloomberg News Сергій Корецький. У понеділок у своєму Telegram-каналі він охарактеризував стан державних фінансів України як «близький до критичного».

Ризик дефіциту фінансування став першим серйозним випробуванням для Корецького — колишнього топменеджера енергетичної галузі, якого президент Володимир Зеленський обрав два місяці тому для підготовки України до зими, що, ймовірно, стане найважчою з початку повномасштабного російського вторгнення.

Опір законодавців реформам, яких вимагають ЄС і Міжнародний валютний фонд (два найбільші донори України), виник на тлі визнання Києвом наявності додаткового дефіциту оборонного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів на поточний рік через зростання витрат на війну.

«Я розцінюю це як брак розуміння масштабів проблеми», — сказав 48-річний Корецький у Києві під час свого першого інтерв’ю міжнародним ЗМІ на новій посаді. — «Цей бюджет не є гнучким. Тому я хочу сказати вам заздалегідь: ні. Треба голосувати. Треба рухатися вперед».

Водночас Корецький закликав міжнародних партнерів зменшити невизначеність щодо фінансування, взявши на себе середньо- та довгострокові фінансові зобов’язання перед Україною. Зеленський окремо звернувся до ЄС із проханням прискорити виплати в межах кредитної програми блоку на 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), запланованої на наступний рік, через зростання бюджетних труднощів, що викликало запитання у західних союзників.

Корецький зазначив, що Україні зараз часто доводиться використовувати дорогі ракети для збиття більш досконалих російських безпілотників «Шахед». За його словами, це одна з причин, чому вартість війни, яка триває вже п’ятий рік, продовжує зростати.

«Якщо раніше ракета-перехоплювач коштувала десятки тисяч, то зараз вона коштує сотні тисяч, а можливо, й цілий мільйон», — сказав він. Іноземні донори Києва вимагають вжити заходів для скорочення тіньової економіки України, збільшення податкових надходжень та приведення національного законодавства у відповідність до норм ЄС.

Найбільш суперечлива вимога стосується запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на дешеві закордонні посилки, які наразі звільнені від таких зборів. Критики стверджують, що це майже не вплине на зростання податкових надходжень, але посилить фінансовий тягар для українців, багато з яких залежать від таких посилок.

Корецький захищає цю пропозицію, зазначаючи, що чинний порядок надає іноземним виробникам несправедливу перевагу. Уряд повторно вніс законопроєкт щодо посилок, закликаючи парламентарів ухвалити його якнайшвидше.

«Яка альтернатива? — сказав він. — Скорочення видатків до мінімуму».

«Вистояти»

Корецький — новачок у політиці; більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному нафтовому секторі. У липні він змінив Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністра, до цього очолюючи державні енергетичні компанії — ПАТ «Укрнафта» та НАК «Нафтогаз України».

Сергій Корецький у Києві. Фотограф: Ендрю Кравченко / Bloomberg

Зараз Україна готується до зими, яка, за попередженням Корецького, може стати найважчою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. Ефективність протиповітряної оборони знижується на тлі використання Росією дедалі досконаліших безпілотників, що додають новий вимір терору в повсякденне життя.

Водночас Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам і щодня звертається до союзників по додаткову допомогу.

Лише за минулий тиждень Росія запустила майже 1200 безпілотників; більшість із них — реактивного типу, які важко перехопити, повідомив у неділю Зеленський. Серед останніх цілей були локомотив пасажирського поїзда та автозаправна станція неподалік від польського кордону у Волинській області — регіоні, де народився Корецький.

Ці удари підкреслили зміну російської тактики, яка тепер дедалі більше зосереджується на цивільних і комерційних об’єктах.

«Це чистий терор, — сказав він. — Росія не може досягти жодних значних успіхів на полі бою, тому вдалася — і продовжує вдаватися — до крайніх форм терору, завдаючи ударів по бізнесу, цивільній інфраструктурі та людях». Хоча Корецький зазначив, що Україна краще підготовлена ​​до прийдешньої зими завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду, він закликав домогосподарства також долучитися до підготовки — зокрема, активніше користуватися урядовими програмами підтримки, що пропонують відносно дешеві кредити.

Багато українців досі пам’ятають минулу зиму, коли аномально низькі температури посилили наслідки безперервних російських авіаударів, що на тривалий час — від кількох днів до тижнів — залишали мільйони людей без електроенергії, опалення та водопостачання.

Уряд, представником якого є Корецький, планує суттєво збільшити кількість «пунктів незламності» — мобільних центрів допомоги — та ремонтних бригад по всій країні. План також передбачає залучення іноземних фахівців із надзвичайних ситуацій для допомоги у відновленні пошкодженої інфраструктури.

«Кожен із наших партнерів міг би надіслати сюди спеціалізовану техніку, обладнання та персонал, щоб допомогти якнайшвидше відновити й запустити пошкоджені об’єкти або ж відреагувати на ці атаки», — зазначив Корецький.

Зима стане справжнім випробуванням як для новопризначеного прем’єр-міністра, так і для його команди. Відповідаючи на запитання про головне завдання уряду, він сказав: «Вистояти».