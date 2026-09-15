Польща посилює безпеку пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. До робіт залучили військовослужбовців 18-го саперного полку. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Кореспондент.

За його словами, рішення про посилення інфраструктури ухвалив польський уряд. Військовослужбовці вже виконують роботи з укріплення постів та об’єктів, які використовує Прикордонна служба.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі уточнили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону з Україною в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Косіняк-Камиш заявив, що останні події свідчать про загрозу з боку Росії для безпеки всієї Європи.