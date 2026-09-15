Командир Третього армійського корпусу генерал Білецький вперше розповів про наступальну операцію «Вівальді». Так, Третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив Середнє!

-Підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² — деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій рф.

Втрати противника на цьому етапі: близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога. Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади.

Це стало можливим завдяки 60-й ОМБр,125-й ОВМБр, БТГр З-ї ОШБр, 3-му ОРБ та 25-му ОПТБ корпусу, а також приданим підрозділам — 66-й ОМБр,

85-й тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО «Артан» та 10-му мобільному прикордонному загону «ДОЗОР».

-У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть, — підкреслив бригадний генерал Андрій Білецький.

Дрони, роботи й мотивована піхота — так звучить перший сезон «Вівальді». Стеж за наступними заявами Трійки!