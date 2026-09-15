Відтік капіталу з російської економіки за чверть століття правління володимира путіна перевищив розмір річного ВВП країни. Про це свідчать розрахунки російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

За оцінками центру, протягом 2001–2025 років накопичений відтік капіталу з реального сектору перевищив 110% ВВП, а з економіки загалом – 130% ВВП. Протягом останніх 10 років реальний сектор щороку втрачав у середньому близько 3% ВВП.

Рекордним став 2022 рік, коли за кордон пішло понад 12% ВВП на тлі виходу західних компаній та масової еміграції після початку повномасштабної війни проти України. Понад 10% ВВП росія втратила через відтік капіталу і в 2014 році після анексії Криму та запровадження першої хвилі західних санкцій.

Центробанк рф після початку повномасштабної війни засекретив статистику щодо виведення капіталу приватним сектором. Однак його попередні дані свідчать, що лише за 2001–2021 роки накопичений відтік становив $780,8 млрд.

За 27 років – з 1994 до 2021 року – з росії вивели $907,4 млрд. The Moscow Times оцінює, що на сьогодні загальна сума, ймовірно, вже перевищила $1 трлн.

Експерти називають відтік капіталу з росії хронічним і зазначають, що його масштаби значно перевищують показники багатьох країн із порівнянним рівнем доходів. Для скорочення відтоку вони пропонують, зокрема, оподатковувати закордонні активи російських компаній та провести амністію раніше виведеного капіталу.