Картопля – один із тих продуктів, які багато хто звик автоматично класти до холодильника, сподіваючись продовжити термін її зберігання. Однак такий підхід може мати протилежний ефект. Видання Simply Recipes пояснює, що картоплі потрібна прохолода, але температура холодильника для неї надто низька, підкреслює Уніан.

За словами авторки, звичку тримати картоплю в прохолодному темному місці вона перейняла від матері, яка працювала у ресторанному бізнесі. Вона продовжувала зберігати овочі таким способом уже у власній квартирі та будинку, але справжню причину зрозуміла лише під час навчання у кулінарній школі.

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Як зазначає авторка, більшість овочів та фруктів справді краще почуваються в холодильнику, оскільки низька температура допомагає їм довше залишатися свіжими. Проте з картоплею ситуація інша. Температура в холодильнику зазвичай становить близько 1,7–3,3 градуса за Цельсієм, і такий холод запускає у бульбах процес, відомий як холодове підсолоджування.

Під час цього процесу природний крохмаль картоплі перетворюється на цукри. Через це після приготування картопля може мати трохи солодкуватий смак, а її текстура – стати зернистою. Крім того, підвищений вміст цукрів впливає на процес обсмажування: картопля, яку зберігали в холодильнику, швидше темніє під час смаження, запікання або приготування в духовці.

Є й інша причина не зловживати холодним зберіганням. Під час приготування крохмалистих продуктів за високої температури утворюється акриламід. Як розповідає авторка, додаткові цукри, що накопичуються в картоплі через холодове підсолоджування, можуть сприяти підвищенню його рівня. Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) радить за можливості обмежувати споживання цієї сполуки.

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Натомість найкращим місцем для картоплі авторка називає прохолодне, темне та добре вентильоване приміщення. Оптимальною вважається температура приблизно від 7 до 13 градусів за Цельсієм. Для цього можуть підійти комора, нижня кухонна шафа, підвал або льох.

Водночас картоплю варто тримати подалі від сонячного світла, плити та духовки. Світло може спричинити появу зелених ділянок, а тепло прискорює проростання. Видання також радить не мити бульби перед зберіганням, оскільки зайва волога здатна прискорити псування.

Для вентиляції картоплю краще не залишати в герметичному пластиковому пакеті. Замість цього її можна перекласти в кошик, паперовий пакет або відкриту картонну коробку. Також не варто зберігати картоплю поруч із цибулею – обидва продукти можуть скорочувати термін зберігання один одного.