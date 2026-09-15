Рух поїздів на значній території Нідерландів порушено через масштабний збій. За даними компанії ProRail, що відповідає за залізничну інфраструктуру, інцидент, імовірно, є актом диверсії.

Про це пишет NOS.

«У кількох місцях уздовж колій виявлено сторонні предмети, розміщені там навмисно, — повідомила речниця компанії. — Схоже, йдеться про диверсію». Представниця інфраструктурної компанії назвала ситуацію безпрецедентною.

За її словами, до колій були прикріплені труби, однак вона відмовилася надати додаткові подробиці.

У ProRail повідомили, що збій розпочався о 05:30. Несправності в системі сигналізації було виявлено щонайменше у двадцяти різних місцях. Унаслідок цього неможливо визначити, чи перебуває поїзд на колії; отже, безпечний рух неможливий, а сигнали світлофорів перемкнулися на червоне світло.

Вплив на дорожній рух

За даними ProRail, збій насамперед торкнувся маршрутів між Утрехтом і північними та східними регіонами країни, але проблема має «наслідки загальнонаціонального масштабу».

«Коли рух поїздів неможливий у такій кількості місць, це неминуче впливає й на інші сфери», — пояснила речниця. На деяких ділянках шляху поїзди можуть рухатися лише зі швидкістю пішохода.

Збій на залізниці може вплинути й на дорожній рух. Якщо система безпеки сигналізує — незалежно від того, чи відповідає це дійсності, — про наближення поїзда, шлагбауми на переїздах опускаються. Це може призвести до тривалого блокування переїздів.

Виконавці невідомі

Поки що невідомо, коли вдасться усунути наслідки збою. «Ми знаємо, які ділянки колій постраждали, але не знаємо точних місць розташування сторонніх предметів. Тому нам доводиться оглядати весь маршрут, щоб знайти й усунути проблему». У ProRail зазначають, що пріоритетом є відновлення руху, хоча компанія також намагатиметься мінімізувати пошкодження потенційних доказів. Речниця не змогла відповісти, хто може стояти за цією диверсією. «Про це ще зарано говорити. До того ж, це справа поліції, а не ProRail».

Національний залізничний оператор NS повідомляє, що на перонах відносно спокійно. «Схоже, багато людей дізналися про новини». На Центральному вокзалі Утрехта багато поїздів до великих міст, як-от Роттердам, Амстердам і Гаага, досі курсують за розкладом. Пасажири, які застрягли в дорозі на північ або схід, ставляться до ситуації спокійно.

Мандрівникам радять перевіряти актуальну інформацію в планувальнику маршрутів перед виїздом. Компанія ProRail заявляє, що рух відновлюватимуть у міру розчищення колій, хоча точний час відновлення поки невідомий.