Як повідомили в Укрзалізниці, впроваджується нова модель ціноутворення у приміських поїздах.

-Ми переходимо на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду.



Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень.

Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду.

Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів.



Діятиме така тарифна сітка:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

Нові тарифи запроваджуємо поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.



З 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.



Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.