Міністерство цифрової трансформації України запустило тестування 5G в Одесі після успішних пілотів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє Мінцифри.

«Середня швидкість 5G — 600–700 Мбіт/с, а на максимумі сягає понад 1 Гбіт/с. Технологія забирає на себе частину трафіку та розвантажує LTE-мережі, тому навіть у місцях із великим скупченням людей зв’язок залишається стабільним», – зазначають у Мінцифрі.

Як налаштувати 5G, якщо ви в зоні покриття

Зазвичай смартфон ловить 5G автоматично. Якщо значок не з’явився, зробіть кілька кроків:

перевірте налаштування: у розділі «Стільникові дані» або «Мобільна мережа» переконайтеся, що 5G увімкнений;

оновіть операційну систему до останньої версії;

вимкніть режим економії заряду та трафіка — вони часто блокують роботу 5G;

увімкніть і вимкніть «Режим літака» або просто перезавантажте телефон, щоб він заново зареєструвався в мережі.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні в Києві запустили 5G