СБУ затримала кілера фсб, який готував убивство відомого громадського діяча на Київщині.

У межах системної роботи із протидії російським спецслужбам та недопущення дестабілізації ситуації в Україні, контррозвідка СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста на Київщині. За результатами дій на випередження затримано кілера, який працював на фсб. Спецоперація відбувалася за особистої координації очільника Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада.

Як з’ясувало розслідування, 31 липня 2026 року підозрюваний зі зброєю прибув до лісосмуги у Вишгородському районі Київської області, де знайшов заздалегідь залишений для нього мотоцикл. За планом він мав переночувати у лісосмузі та вранці 1 серпня застрелити чоловіка під час прогулянки із собакою.

Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від фсб координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником.

Далі за інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху.

За матеріалами справи, замовлення фсб виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.

У ході обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Миколаївській області під координацією Департаменту контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Мова йде про Геннадія Друзенка. Геннадій Друзенко – український правник, громадський діяч, публіцист, ветеран та співзасновник і президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова.

Про те, що замах готувався саме на нього, підтвердив він сам.