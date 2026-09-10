Навесні цього року співвласники ОСББ “Магнолія” звернулися до Центру енергоефективності та подали заявку на встановлення сонячної електростанції за програмою ГрінДім від Фонду енергоефективності.

Як вдалося втілити проєкт, розповіли у Центрі енергоефективності м.Миколаєва, передає Інше ТВ.

Питанням встановлення СЕС на даху будинку почав займатися ще у 2024 році колишній голова ОСББ Олександр Дехтяренко. А вже ініціативна група у складі Олени Туової та Юлії Шевченко довели справу до кінця – у червні 2026 року станція повноцінно працювала і закриває базові потреби будинку.

Мешканці дуже задоволені роботою СЕС і вдячні його активним представникам за якісний і професійний підхід в реновацію власного житла. Вже кілька місяців сонячна електростанція забезпечує роботу внутрішньобудинкового освітлення, домофона, системи керування сміттєвими баками та точки підвозу води. Крім того, СЕС може підтримувати роботу котельні під час відключень електроенергії — орієнтовно 6–7 годин автономії.

Наступний крок співвласників — модернізація ліфтового обладнання, щоб у майбутньому воно також могло працювати від сонячної електростанції.

ОСББ “Магнолія” – ще один успішний приклад того, як енергоефективні рішення допомагають будинкам ставати більш автономними, безпечними та економними.

Для консультацій щодо програм ДУ Фонд енергоефективності та міських програм звертайтеся в Центр енергоефективності за адресою: вул. Павла Скоропадського, 7 або за телефоном 063 221 93 67.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві запрацювала перша сонячна електростанція на даху ОСББ – які питання вона «закриває» (ФОТО)