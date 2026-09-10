У Генштабі підтвердили ураження Махачкалінського морського порту, а також ураження трьох кораблів у Новоросійську напередодні.

-У ніч на 10 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили «Махачкалінський морський торговельний порт» у Республіці Дагестан, рф. На території об’єкта зафіксовано пожежу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Довідково. Махачкалінський морський торговельний порт – єдиний незамерзаючий і глибоководний порт рф на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол.

Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі рф–Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до рф – компоненти та ударні БпЛА типу “Shahed”, з рф до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії рф.

Окрім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 9 вересня 2026 року мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю рф, а також щонайменше трьох кораблів противника: малого морського тральщика «Железняков», фрегата «Адмирал Ессен» та великого десантного корабля проєкту 11711 «Петр Моргунов».

Робота по ключових військових цілях противника триває.