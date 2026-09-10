Президія Генасамблеї ООН відхилила пропозицію Росії вилучити з порядку денного 81-ї сесії Генасамблеї питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Про це розповів у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Він зазначив, що під час засідання Генерального комітету, або президії Генасамблеї, 17 із 26 членів проголосували проти російської пропозиції. «За» віддала голос лише Росія, ще вісім членів утрималися.

«Сьогодні був непростий день для України в ООН. Відбулося перше засідання Генерального комітету (президії) Генасамблеї ООН у рамках її нової – 81-ї сесії», – зазначив Мельник.

За його словами, Україна взяла участь у засіданні, оскільки Росія «суттєво активізувалася на всіх оонівських фронтах».

Цього разу, сказав постпред, Москва намагалася домогтися вилучення з порядку денного пункту, присвяченого ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

«У своєму виступі я відкинув усі абсурдні аргументи, озвучені росіянами, звернувши увагу Генерального комітету на відверте нехтування Росією рішеннями самої ж Генасамблеї ООН», – зауважив Мельник.

Він, зокрема, нагадав, що рішення про збереження цього питання в порядку денному передбачене кількома резолюціями, зокрема ухваленою 15 грудня 2022 року. У документі сказано, що цей пункт має залишатися «доти, доки порушення, скоєні внаслідок іноземної окупації та контролю над частинами території України, не будуть належним чином розглянуті, а територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів не буде повністю відновлена».

У результаті голосування «росіяни отримали холодний душ: переважною кількістю голосів пропозицію РФ було відкинуто», наголосив дипломат.

Водночас Мельник вказав, що Москва не збирається зупинятися: попри провал у Генеральному комітеті, вона планує знову винести це питання на голосування під час першого пленарного засідання Генасамблеї у п’ятницю.

«Ну що ж, хай далі пробують. Але нічого не вийде, і в залі ГА поламають собі зуби. Ми про це точно подбаємо», – запевнив постпред.

Він розповів, що Росія намагалася аргументувати зняття цього питання з порядку денного, зокрема, тим, що його розгляд нібито перешкоджає мирному врегулюванню війни проти України.

«Всупереч хибному твердженню російської сторони, збереження цього питання в порядку денного жодним чином не є перешкодою для поточних мирних зусиль, – пояснив Мельник у листі до глав делегацій. – Навпаки, його подальший розгляд не лише повністю сумісний із реальними зусиллями для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, а й сприяє їм».

За його словами, саме Росія «невпинно підриває та зриває всі мирні ініціативи».

Генеральний комітет (президія) Генасамблеї ООН – орган, який координує роботу Генеральної Асамблеї та готує до розгляду питання її порядку денного. До його складу входять 28 членів: президент Генеральної Асамблеї, 21 віцепрезидент і голови шести головних комітетів.

Питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» вноситься до порядку денного Генасамблеї регулярно, починаючи з 2019 року. Воно охоплює політичні, безпекові, гуманітарні та правозахисні аспекти російської окупації українських територій.