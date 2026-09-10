Як повідомлялося, вчора і вночі війська рф атакували Миколаїв ракетами та безпілотниками, є загиблі та поранені, серед них троє дітей.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними слідства, 9 вересня 2026 року близько 15:30 та 16:00 війська рф завдали ракетних ударів по портовому та промисловому об’єктах у Миколаєві та прилеглих територіях.

Унаслідок обстрілів загинули четверо людей – дві жінки віком 45 та 64 роки і двоє чоловіків віком 49 та 53 роки.

Ще 16 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 8-річний та однорічний хлопчики. Частину постраждалих госпіталізовано, іншим медичну допомогу надали амбулаторно.

Пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, багатоквартирний житловий будинок та автомобілі.

Близько 17:00 російські військові завдали ще одного ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. Пошкоджено складські та виробничі приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає.

У ніч на 10 вересня ворог продовжив атакувати Миколаїв безпілотними літальними апаратами.

Близько 03:20 у Центральному районі міста внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок та гараж. Виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.

Близько 03:35 ворожий безпілотник влучив у будівлю готелю, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждала 2-річна дитина, яку госпіталізовано. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Ще один удар безпілотником зафіксовано близько 03:40. Пошкоджено будівлю одного з державних закладів, виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місцях ворожих атак прокурори спільно зі слідчими документують наслідки збройної агресії рф. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються типи застосованого озброєння та повний обсяг завданих руйнувань.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував відео з прибиранням наслідків атаки, з якого зрозуміло, що це відбувається біля “Асторії”, яка знаходиться на Вадима Благовісного (колишня Нікольська), майже на перехресті з Великою Морською.