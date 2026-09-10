Як стало відомо Axios, адміністрація Трампа планує надіслати чеки на знижку в розмірі 500 доларів США щонайменше 1 мільйону людей, з яких буцімто було стягнуто завищену плату за страхове покриття за програмою Obamacare.

Платіж прямим депозитом буде надіслано людям у 30 штатах до проміжних виборів 3 листопада, оскільки Трамп рекламує економію завдяки своєму законодавству про зниження податків та плану рецептурних ліків.

Ці платежі також підкреслюють принцип ідеї Трампа щодо перетворення системи охорони здоров’я, яка передбачає субсидування більшої кількості американців безпосередньо на їхнє страхування замість оплати медичним страховикам.

Гроші на знижки будуть надходити з того, що Білий дім називає фондом у розмірі 500 мільйонів доларів США, що складається з надлишкових зборів, сплачених одержувачами Закону про доступну медичну допомогу, яким страхові компанії стягували завищену плату під час адміністрації Байдена.

За словами чиновників, надлишкові збори були повернуті уряду.

«Ці гроші були надмірно зібрані та просто лежали» на державних рахунках, повідомив американський чиновник Axios.

Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Делавер, Нью-Гемпшир, Техас, Вісконсин, Південна Кароліна, Мічиган, Огайо, Міссісіпі та Міссурі були спеціально згадані як штати з відносно великою кількістю одержувачів, яким належить відшкодування.

Трамп намагався, але не зміг скасувати Obamacare протягом свого першого терміну. ​​Тепер він планує використати його для просування власних планів — і спробувати підвищити шанси республіканців на складних проміжних виборах, затінених гнівом виборців через високі ціни та війну в Ірані.

У 2023 році адміністрація Байдена запропонувала використовувати збори з цього фонду, щоб допомогти забезпечити безкоштовну контрацепцію для людей, чиї страхові плани ACA не покривали її, повідомили чиновники.

Республіканці в Конгресі заперечили, заявивши, що ці збори були спрямовані на утримання бірж Obamacare, а Центри послуг Medicare та Medicaid не мали повноважень використовувати ці гроші для інших цілей.

Зрештою, посадовці адміністрації Байдена відкликали свою пропозицію. Після виборів 2024 року деякі співробітники Конгресу з питань політики від Республіканської партії, які заперечували проти плану витрат Байдена на контрацепцію, були найняті адміністрацією Трампа.

Потім адміністрація знизила деякі збори, щоб знизити страхові внески, але усвідомила, що на програму знижок залишилася значна частина грошей, оскільки Трамп почав просувати новий план охорони здоров’я, заявили чиновники.

«Конгресу час ухвалити Великий план охорони здоров’я президента Трампа, який нарешті почне надавати пріоритет людям, а не прибуткам страхових компаній, надсилаючи мільярди доларів, що фінансуються платниками податків, безпосередньо американцям, щоб допомогти їм краще дозволити собі медичне страхування та догляд», – сказав американський чиновник.

Нагадаємо також, що Трамп пообіцяв по $5 тис кожному американцю, якщо Республіканська партія переможе на проміжних виборах (ВІДЕО)