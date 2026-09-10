Експрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко очолила бізнес-школу Київської школи економіки (KSE Business School).

Про це повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

«Україна заслуговує на бізнес школу світового рівня. І тепер це станеться. Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі. Я знаю що скажуть конкуренти і вороги. Вони будуть заздрити. Ар’єв, наприклад, знов напише про конфлікт інтересів, високу зарплату, і те, що ми брали на роботу Юлію Свириденко під час її роботи прем’єр-міністром тільки заради її позиції! Він буде токсичити, бо не бачить більшої картини.

Хтось інший буде писати що на таку посаду потрібна інша людина, що у Свириденко немає академічного досвіду. Зрада вона така.

І поки інші шукають зраду, ми показуємо прикладом як можна і треба розвивати університет під час війни. Наша модель дуже чесна і проста: ми шукаємо і залучаємо найкращих в Україні», — написав він.

Раніше експрем’єрка вже викладала у KSE як запрошена лекторка. Там вона також має звання почесної професорки практики.