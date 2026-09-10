У вівторок російський безпілотник, який вторгся в повітряний простір Молдови, затримав виліт літака з президентом України Володимиром Зеленським до Норвегії, повідомив молдовський чиновник.

Літак Зеленського чекав у міжнародному аеропорту Кишинева в столиці Молдови та отримав дозвіл на зліт, як тільки було встановлено, що безпілотник упав. Він вибухнув приблизно за 160 кілометрів (100 миль) від аеропорту, повідомляє Associated Press.

Посол Молдови в США Владислав Кульмінський заявив Джиму Скіутто з CNN, що інцидент, ймовірно, «не був випадковістю».

«Ми не віримо в те, що реактивні безпілотники просто летять на територію Молдови з метою спостереження, поки літак президента України знаходиться на землі в аеропорту», ​​— сказав Кульмінський CNN.

На запитання, чи вважає молдовська влада, що безпілотник був спрямований на президента України, він відповів, що розслідування триває, і «занадто рано говорити». Однак він додав, що добре відомо, що Зеленський використовує повітряний простір Молдови для своїх закордонних візитів, і «це, ймовірно, не перший випадок, коли щось подібне трапляється».

Кремль не прокоментував ситуацію.

Зеленський прямував до Норвегії на похорон короля Гаральда V, де він приєднався до інших глав держав, які йшли за труною покійного монарха в процесії через столицю Осло.

Саме прем’єр-міністр Норвегії Гар Штере повідомив про інцидент з дроном.

«Його літак мало не збив дрон, коли він збирався злетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається», – сказав Штере громадському мовнику NRK, повідомляє Reuters.

Другий дрон перетнув повітряний простір Молдови у вівторок, повідомили чиновники, але продовжив політ над Румунією. Російські дрони регулярно входили в повітряний простір обох країн під час понад чотирирічної війни Москви проти України.

Президент Молдови Майя Санду засудила вторгнення дронів як «серйозну загрозу життю людей». Вона також засудила атаку російського безпілотника на прикордонний перехід з Україною у вівторок, в результаті якої загинули двоє людей.

Згідно із заявою офісу Карні, Зеленський у середу відвідав Канаду, де виступить перед кабінетом прем’єр-міністра Марка Карні.

Український лідер та перша леді Олена Зеленська перебуватимуть у Канаді до п’ятниці.