Посадовцю СБУ повідомлено про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після атаки рф загинули 35 людей

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів СБУ. Йому інкримінують умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за службовими обов’язками повинна була виконати, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Йдеться про порушення під час організації зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області.

28 серпня близько 20:10 російські війська атакували безпілотниками складські приміщення одного з підприємств. Частину з них використовував підрозділ СБУ. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об’єкти.

Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 особа постраждала, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

За даними слідства, підозрюваний, як керівник підрозділу, відповідальний за зберігання озброєння та боєприпасів, допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища.

Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.

За матеріалами слідства, не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів.

Після трагедії у Вишневому розпочали заходи з ліквідації складу та вивезення боєприпасів. Станом на 28 серпня їх не завершили.

Також слідство перевіряє обставини неналежного контролю за безпекою об’єкта та невжиття заходів для посилення його протиповітряного прикриття. У провадженні призначено судові вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини, а також інші особи, рішення, дії чи бездіяльність яких могли вплинути на масштаби наслідків російської атаки.

Підозрюваному обрано запобіжний захід.