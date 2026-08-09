Естонія завершила будівництво нового радіолокаційного поста «Кипу» на острові Хійумаа. Він оснащений далекобійним французьким радаром Ground Master 400 Alpha, здатним виявляти цілі на відстані до 515 км і на висоті до 30 км.

Про це повідомив естонський Центр знань із питань національної оборони та безпеки, передає Мілітарний.

Будівництво радіолокаційного поста коштувало приблизно 4,9 мільйона євро. Реалізація цього проєкту стала важливою віхою в розвитку військової інфраструктури країни.

Естонія замовила у французької компанії Thales дві далекобійні трикоординатні радіолокаційні станції Ground Master 400 Alpha у 2023 році. Закупівля відбулася в межах програми оновлення системи повітряного спостереження країни.

Радарний пост на острові Хійумаа. Фото Riigikaitsjad

Одну зі станцій вирішили розмістити на півострові Кипу на острові Хійумаа, неподалік однойменного маяка. Висота радіолокаційної вежі, на якій встановлено радіопрозорий купол, становить близько 35 метрів. Завдяки висоті місцевості антенна система перебуває на висоті понад 100 метрів над рівнем моря.

Хоча теоретично радар, установлений на посту «Кипу», може виявляти висотні повітряні цілі навіть над Санкт-Петербургом, його основним завданням є моніторинг повітряного простору над Балтійським морем на західному та північно-західному напрямках.

Друга станція вже працює на радіолокаційному посту «Віру» поблизу села Каліна у волості Алутаґузе, повіт Іда-Вірумаа. Комплекс повністю запрацював у листопаді 2025 року — приблизно на рік пізніше від початкового плану через затримки постачань і наслідки пандемії.

Радар Ground Master 400 Alpha встановили на вершині відвалу колишньої шахти «Віру». Підвищене розташування забезпечує кращий радіогоризонт над Чудським озером і дає змогу контролювати повітряний простір на північному та північно-східному напрямках.

Приблизна локація та максимальний дальність роботи радіолокаційних постів Віру та Кипу. Карта GoogleEarth, Фото Мілітарний

Ground Master 400 Alpha

Ground Master 400 Alpha є флагманом лінійки радіолокаційних систем компанії Thales і вважається однією з найпотужніших наземних систем спостереження за повітряним простором у світі.

Це повністю цифрова трикоординатна радіолокаційна система великої дальності з активною фазованою антенною решіткою (AESA), яка працює в S-діапазоні.

Самохідний варіант радарної станції GM403 (400 Alpha) повітряних сил Естонії. Фото Міністерства оборони Естонії

Завдяки технології цифрового формування кількох променів система може одночасно виявляти й супроводжувати БпЛА на малих висотах і літаки на великих висотах без зниження ефективності виявлення різних класів загроз.

За даними виробника, експлуатаційна готовність системи перевищує 98,5%, а середній час між критичними відмовами (MTBCF) становить понад 3000 годин роботи. Усю систему розміщено в одному 20-футовому контейнері стандарту ISO масою приблизно 10 тонн, що спрощує її транспортування та розгортання.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Естонія вже розпочала будівництво нової військової інфраструктури у місті Нарва, що розташоване поблизу кордону з Росією. База з’явиться навпроти російського Івангорода — на одній із найближчих до Санкт-Петербурга ділянок кордону НАТО.