Уточнена інформація по нічному обстрілу Одещини 9 серпня 2026 року від Повітряних Сил.

Підчас масованого удару по Одещині у ніч на 9 серпня 2026 року ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них – заходять на ціль по балістичній траєкторії. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, в тому числі реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу “Бандероль”.

В результаті бойової роботи (станом на 08.00), протиповітряною обороною було збито 72 відсотків БпЛА, а також п’ять із шести “Бандеролів”, одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей – їх локація (місце падіння) уточнюється.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу, перебувайте в укриттях.