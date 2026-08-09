У долині Напа в Каліфорнії провели дослідження, яке показало, що сови можуть природним способом захищати виноградники від гризунів, зменшуючи їхню активність.

Про це пише The Times of India та Уніан.

Дослідження провели на території шести виноградників у долині Напа в Каліфорнії. Науковці хотіли з’ясувати, чи можуть сипухи зменшувати кількість гризунів і чи впливають вони на поведінку цих тварин.

Це дослідження є частиною програми з вивчення сипух, яка почалася у 2015 році. За цей час науковці встановили понад 500 будиночків для сов у виноробних регіонах Каліфорнії.

Щоб оцінити поведінку гризунів, дослідники розміщували на виноградниках лотки з їжею. Потім вони перевіряли, скільки корму залишали тварини. Якщо гризуни відчували загрозу, вони менше часу проводили за годуванням і залишали більше їжі.

Водночас науковці стежили за активністю сов біля будиночків. Після цього вони порівняли кількість і поведінку гризунів на ділянках із високою та низькою активністю хижих птахів.

На виноградниках, де сов було більше, гризунів виявилося на 38–52% менше, ніж на ділянках із невеликою кількістю сов або без них. Гризуни також ставали обережнішими там, де сови були активними. Їхній страх перед хижаками зростав на 16–38%, тому вони менше часу витрачали на годування.

Як сови впливають на гризунів

Дослідники зазначають, що хижакам не обов’язково вбивати здобич, щоб зменшувати шкоду від неї. Якщо гризуни знають, що поблизу є сови, вони стають уважнішими та уникають тривалого годування на відкритих ділянках.

На ефективність полювання сов впливає і рослинність. Сипухи переважно використовують слух, щоб знаходити здобич, а гризуни значною мірою покладаються на зір, щоб помітити небезпеку. Тому ділянки з більшою кількістю рослинного покриву можуть давати совам перевагу та допомагати їм ефективніше полювати на гризунів.

Науковці також встановили, що щороку від 30% до 75% будиночків займають сови, які розмножуються. Найкраще працюють високі дерев’яні будиночки приблизно 61 см заввишки. Їх встановлюють на стовпах заввишки понад 3,6 метра в місцях із великою кількістю луків і невеликою кількістю лісу поблизу.

За даними дослідження, одна сім’я сипух може знищити до 4 тисяч гризунів на рік.

Природний спосіб боротьби зі шкідниками

Науковці вважають, що природні хижаки можуть відігравати важливу роль у сільському господарстві. Залучення сов може допомогти фермерам менше використовувати хімічні засоби боротьби зі шкідниками, а також сприяти збереженню біорізноманіття.

Представник одного з виноградників, які брали участь у дослідженні, Іво Джерамаз розповів, що господарство долучилося до нього ще у 2015 році.

За його словами, дані, які дослідники збирали протягом багатьох років, допомогли ухвалювати рішення щодо комплексної системи боротьби зі шкідниками. Завдяки цьому вдалося значно зменшити проблему гризунів на виноградниках.