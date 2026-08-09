Жителі Європи та Північної Америки 12 серпня зможуть спостерігати одразу кілька рідкісних астрономічних явищ. Протягом доби відбудуться повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїд, дихотомія Венери та найкращі умови для спостереження Чумацького Шляху.

Як повідомляє LiveScience, таке поєднання подій трапляється вкрай рідко і якщо погода буде ясною, цей день може стати однією з найкращих можливостей за останні роки для спостереження за небом, передає Zn.ua.

Першою подією стане сонячне затемнення. Повну фазу можна буде побачити лише вздовж вузької смуги, що проходить через східну Гренландію, західну Ісландію та північ Іспанії, тоді як часткове затемнення спостерігатимуть на Алясці, у східній Канаді, частині північного сходу США, а також у багатьох країнах Європи та Північної Африки.

За оцінками Time and Date, щонайменше 779 мільйонів людей зможуть побачити не менше 10% часткового затемнення. У США найкращі умови будуть на Алясці та північному сході країни. У Європі затемнення також буде добре помітним. У Лондоні Місяць закриє близько 91% Сонця, а в Парижі — приблизно 92%. В Україні часткове сонячне затемнення триватиме орієнтовно з 20:10 до 20:53 за київським часом.

Під час спостереження за Сонцем необхідно використовувати спеціальні окуляри для затемнення, сертифіковані за стандартом ISO 12312-2. Біноклі, телескопи та фотокамери також мають бути оснащені сонячними фільтрами.

Після заходу Сонця увагу спостерігачів приверне Венера, яка досягне дихотомії — фази, коли освітленою виглядає рівно половина диска планети. Через невеликий телескоп або потужний бінокль вона нагадуватиме тонкий півмісяць.

Із настанням темряви розпочнеться пік метеорного потоку Персеїд. Цього року умови для його спостереження будуть особливо сприятливими завдяки молодику, який не засвічуватиме небо.

За даними The Planetary Society, у місцевостях із темним небом можна буде побачити від 50 до 75 метеорів на годину. Найкращий час для спостереження — від опівночі до другої години ночі за місцевим часом, коли сузір’я Персея підніметься найвище над горизонтом.

Додатковою перевагою стане можливість побачити Чумацький Шлях у найкращому вигляді. За відсутності місячного світла жителі сільської місцевості з темним небом зможуть спостерігати яскраву арку нашої галактики, що зробить ніч з 12 на 13 серпня однією з найефектніших для астрономічних спостережень цього року.