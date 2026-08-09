У Генштабі повідомили, що у ніч на 9 серпня 2026 року в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об’єктів противника.

Зокрема, уражено позицію ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю рф.

Також уражено зенітні ракетні комплекси «Панцир» в Єйську Краснодарського краю та «Тор» у Пудовому Ростовської області рф.

Крім того, уражено радіолокаційні станції «Каста» в Лантоновому та «Подльот» у Головатовці Ростовської області рф.

Окрім цього, наші воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Перекопі, на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.