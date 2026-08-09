В Арктиці зафіксували аномальну спеку, яка більше нагадує погоду південних широт. Кліматологи попереджають, що регіон нагрівається значно швидше за решту планети, а це прискорює танення льоду та змінює глобальний клімат.

Про це пише Daily Galaxy, передає Експерт.

У серпні 2026 року метеостанція поблизу Північного полярного кола зафіксувала температуру 33,9 °C. За словами дослідників, такі показники можна порівняти з літньою погодою у Флориді, що є нетиповим для арктичного регіону.

Науковці зазначають, що Арктика зараз нагрівається приблизно вчетверо швидше, ніж планета загалом. Однією з головних причин називають стрімке скорочення площі морського льоду.

Коли крига тане, вона відкриває темну поверхню океану, яка поглинає набагато більше сонячної енергії. Через це вода нагрівається ще сильніше, а танення льоду прискорюється. Такий процес створює замкнений цикл, який дедалі посилює потепління.

За словами кліматологів, саме цей механізм призводить до того, що високі широти дедалі частіше встановлюють температурні рекорди.

Арктична спека стала частиною ширшої картини екстремальної погоди у світі. Зокрема, у США останніми тижнями також фіксували аномально високі температури. У Центральному парку Нью-Йорка стовпчики термометрів уперше з 2012 року піднялися до 37,8 °C, а в окремих районах штату Монтана температура досягла 43,9 °C.

Метеорологи також попереджають, що формування потужного явища Ель-Ніньйо може ще більше підвищити середні температури. За їхніми прогнозами, 2027 рік може принести нові кліматичні рекорди.

Водночас у центрі Антарктиди дослідники зафіксували температуру -84,1 °C — найнижчу з 2012 року. Попри окремі періоди екстремального холоду, вчені наголошують, що загальна тенденція до нагрівання полярних регіонів зберігається. Зокрема, на Антарктичному півострові триває танення льодовиків, а у 2024 році там спостерігали хвилю тепла з відхиленням приблизно на 18 °C від норми.