Кожне літо в Україні однакове – вже кілька років поспіль мешканці країни страждають від спеки. Кондиціонер є не у всіх, до того ж він чимало “мотає” електроенергії, а вентилятор не допомагає. Уніан розповідає, як охолодити квартиру в спеку без кондиціонера, беручи приклад з мешканців Туреччини, де влітку температура повітря ще вища.

Як охолодити квартиру – що потрібно зробити

У липні та серпні спека – це не новина, температура повітря невблаганно зростає щороку, проте останні кілька років синоптики називають спеку аномальною. Тому мешканцям України доводиться рятуватися підручними засобами та з’ясовувати, як охолодити квартиру влітку, щоб не користуватися кондиціонером і навіть вентилятором.

У Туреччині та в інших країнах із спекотним кліматом мешканці навчилися правильно завішувати вікна, щоб трохи знизити температуру в приміщенні. Першим шаром потрібно розміщувати будь-яку натуральну білу тканину, наприклад, бавовну, і вона має щільно прилягати до скла. Білий колір відбиває до 80% сонячних променів, і тепло не проникає всередину кімнати. Другим шаром турки вішають легкий тюль, третім – штори або портьєри. Два останні шари не є обов’язковими і ніяк не впливають на спеку, зате додають естетики та “повітряності” інтер’єру.

Вам не обов’язково шукати в магазині якусь спеціальну тканину – ви можете використовувати як бар’єр звичайне біле простирадло, яке вам не потрібне. Її потрібно випрати, висушити та прикріпити до віконної рами за допомогою липучок, прищіпок, гардинної стрічки або будь-якими іншими способами. Слідкуйте, щоб тканина дійсно закривала всю площу скла, не пропускаючи сонячні промені. Коли перший захисний шар буде надійно закріплений, вам залишиться лише повісити тюль і штори, якщо захочете.

Якщо вам не подобається ідея, що на шибках висітимуть простирадла, можете зняти з вікон взагалі все і купити римські штори білого або бежевого кольору. Принцип їхньої дії такий самий, як у білої тканини, результат ідентичний. Однак варіант із римськими шторами підходить лише тим, хто готовий витратитися на новий елемент інтер’єру, а спосіб із простирадлом або іншою тканиною – більш бюджетний варіант.