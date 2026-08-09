Старий монітор, який давно лежить без діла, зовсім не обов’язково відправляти на звалище. Навіть якщо його характеристики давно застаріли, а якість зображення поступається сучасним моделям, такий екран ще можна використовувати з користю.

Експерти MakeUseOf розповіли, як дати монітору друге життя. Для цього не обов’язково купувати додаткові комплектуючі або розбиратися у складних технологіях, зауважує Уніан.

Старий монітор як другий екран

Один із найочевидніших варіантів – перетворити старий монітор на другий дисплей для комп’ютера чи ноутбука. Навіть якщо він поступається сучасній моделі за роздільною здатністю, частотою оновлення або якістю зображення, для допоміжних завдань цього зазвичай достатньо.

Найпростіше поставити старий монітор поруч із основним. Для цього можна взяти штатну підставку, якщо вона збереглася. Однак звичайна підставка займає чимало місця на столі, тому для компактного встановлення краще використовувати кріплення для монітора.

Головна перевага такого рішення – можливість вільно змінювати положення екрана. Монітор можна повернути вбік або перевести у вертикальне положення. Останній варіант особливо зручний під час роботи з документами, довгими веб-сторінками та текстами.

Навіть старий монітор можна “прокачати”

фото MakeUseOf

Якщо старий дисплей не має сучасних роз’ємів, це ще не означає, що підключити його до нового ПК неможливо. У більшості випадків на допомогу прийдуть перехідники.

Наприклад, монітор із застарілим HDMI можна без особливих проблем підключити звичайним HDMI-кабелем. Якщо ноутбук не оснащений HDMI, підійде кабель USB-C – HDMI або док-станція з відповідним відеовиходом.

Складніша ситуація з моделями, у яких залишився лише VGA. Однак і тут екран не обов’язково слід списувати з рахунків. Існують перехідники HDMI – VGA, які дозволяють підключати старі монітори до сучасних комп’ютерів.

Але розраховувати на якість зображення на рівні сучасних дисплеїв не варто. Перехідник лише допомагає розв’язати проблему сумісності роз’ємів, але не здатний поліпшити характеристики самої матриці.

Розгін монітора для підвищення частоти оновлення

фото MakeUseOf

Ще один варіант для ентузіастів – спробувати збільшити частоту оновлення старого монітора. Багато моніторів і навіть телевізорів спочатку працюють на певній “безпечній” частоті, яку можна поступово збільшити за допомогою апаратного розгону.

У Windows для цього можна використовувати утиліту Custom Resolution Utility. З її допомогою можна додати нове значення частоти оновлення дисплея, після чого залишається перевірити, чи здатний монітор стабільно працювати в такому режимі.

Підвищувати частоту рекомендується поступово – невеликими кроками по 5 Гц. Якщо екран не підтримує обране значення, зображення може зникнути або почати відображатися з перешкодами. У такому випадку достатньо повернутися до попереднього налаштування.

Результат залежить від конкретної моделі: одні монітори майже не мають запасу по частоті, тоді як інші здатні працювати помітно швидше за заявлені виробником 60 Гц.

Налаштуйте зображення вручну

фото MakeUseOf

Нарешті, не варто забувати про налаштування самого монітора. Навіть старий екран можна зробити приємнішим для щоденного використання, якщо правильно налаштувати яскравість, контрастність та інші параметри зображення.

Більшість моделей мають власну екранну панель (OSD), за допомогою якої можна змінити основні параметри. Універсальних налаштувань тут немає – оптимальна конфігурація багато в чому залежить від особистих уподобань та умов освітлення.

Це особливо актуально під час використання двох або кількох моніторів. Якщо екрани сильно відрізняються за яскравістю чи передачею кольорів, правильне калібрування допоможе зробити робочий простір комфортнішим.