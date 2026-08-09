У частково визнаному Косові зірвалося засідання парламенту після конфлікту між опозиційною депутаткою та прем’єр-міністром Альбіном Курті, пише ЛБ.

Напруга у парламенті виникла після того, як Курті запропонував відкласти установче засідання. За словами прем’єра, йому потрібен додатковий час для переговорів із політичними силами перед висуненням кандидатури на посаду спікера парламенту.

Після цього Курті повернувся на своє місце. До нього підійшла депутатка від партії «Альянс» Тіме Кадріяй, яка дістала з сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем’єр-міністра.

Під час інциденту депутатка вигукувала: “Ганьба”. Після цього засідання парламенту було зірвано.