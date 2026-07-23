Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 мільйонів євро.

У Брюсселі дійшли висновку, що компанія двічі порушила Закон ЄС про цифрові ринки, інформує Українська служба «Польського Радіо».

Перший штраф у розмірі 460 мільйонів євро стосується власних пошукових сервісів Google, зокрема сервісів для пошуку товарів, готелів і транспорту. Речник Європейської комісії Томас Реньє пояснив, за що компанію оштрафували вдруге.

«Google забороняє розробникам додатків пропонувати споживачам дешевші альтернативи поза Google Play. Компанії в Європейському Союзі мають право на чесну конкуренцію, а споживачі — право обирати дешевші пропозиції», — сказав він.

Google має 60 днів, щоб привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону ЄС про цифрові ринки.

Як повідомляло Інше ТВ, Google Play видалив найпопулярніші російські застосунки через санкції ЄС