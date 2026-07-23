Палата представників США вдруге закликала президента Дональда Трампа припинити війну проти Ірану, при цьому кілька республіканців пішли всупереч позиції власного керівництва та підтримали цю резолюцію.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує “Європейська правда”.

Цей крок має здебільшого символічний характер, однак він підкреслює непопулярність конфлікту та зростання побоювань серед законодавців від Республіканської партії, що вони зіткнуться з негативною реакцією виборців на проміжних виборах до Конгресу, до яких залишилося всього кілька місяців.

Резолюція була ухвалена у четвер 214 голосами проти 208, причому її підтримали четверо республіканців.

У червні Палата представників схвалила аналогічну резолюцію за підтримки тих самих чотирьох “перебіжчиків” з Республіканської партії – Томаса Массі, Воррена Девідсона, Браяна Фіцпатріка та Тома Баррета.

Сенат США планує проголосувати пізніше у четвер за власну спільну резолюцію проти війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Сенату США знов не вдалося обмежити повноваження Трампа у війні проти Ірану