У Національній бібліотеці Франції виявили раніше невідомий рукопис Вольфганга Амадея Моцарта, який він створив у Парижі 1778 року.

У зошиті на 44 сторінках збереглися вправи з композиції, а також сім невеликих п’єс для флейти та арфи, написаних під час занять із дочкою французького герцога де Гюїна, пише «Європульс».

На рукопис випадково натрапив Франсуа-П’єр Гой, який понад 30 років працює хранителем старовинних нот у музичному відділі бібліотеки. У лютому він переглядав рукописи кінця XVIII століття, які співробітники збиралися наново описати, і серед них помітив невеликий зошит без імені автора.

Гой майже відразу звернув увагу на знайомі особливості почерку: округлі скрипкові ключі, фігурні дужки, а також численні виправлення та доповнення. Щоб перевірити свій здогад, він показав зошит колезі, який спеціалізується на документах композитора. Вона підтвердила, що рукопис належить Моцарту.

Моцарт вносив записи до цього зошита з травня по липень 1778 року, коли давав у Парижі уроки музики дочці герцога де Гюїна. Її батько був талановитим флейтистом і вірив, що дочка здатна не лише виконувати, а й писати музику. Його очікування не виправдалися — у листі отцю Моцарт нарікає на відсутність здібностей своєї учениці.

Останні шість сторінок записника не заповнені. Ймовірно, заняття припинилися через весілля дочки герцога де Гюїна у червні того ж року.

Швидше за все, блокнот потрапив до зібрання бібліотеки після Французької революції. У 1794 році влада конфіскувала музичні рукописи в будинку сім’ї де Гюїн, яка на той час поїхала до Англії. Документ пролежав у бібліотечних фондах понад два сторіччя, і ніхто не знав, кому належать ці записи.

У бібліотеці називають знахідку однією з найважливіших за останні десятиліття, оскільки невідомі рукописи Моцарта виявляють дуже рідко.

Знайдені п’єси для флейти та арфи вже прозвучали перед публікою під час французького Свята музики. Концерт відбувся у знаменитому Овальному залі паризької будівлі Національної бібліотеки.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році в Німеччині знайшли раніше невідому п’єсу Вольфганга Амадея Моцарта – ноти було виявлено в Музичній бібліотеці Лейпцига.