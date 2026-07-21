Міністерство оборони розробило новий клас керованих боєприпасів під назвою Firefly, який пройшов випробування та готовий до серійного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Інше ТВ.

Firefly ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть під впливом ворожого РЕБ. Це дозволяє уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної для носія відстані.

Розробники протестували Firefly на основних українських дронах-бомберах. Система підтвердила ефективність і готова до серійного випуску.

Шлях до серійного виробництва відкриває Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2025 року № 1310. Документ дозволяє Міноборони передавати права на використання технології приватним оборонним підприємствам. Виробники та інноватори Brave1 можуть долучитися до масштабування Firefly та інтегрувати готову технологію у власне виробництво.

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