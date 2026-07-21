У першому півріччі 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 467,4 млн грн податку на прибуток, що на 10,9 відс., або на 45,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. До місцевих бюджетів платниками області сплачено 61,2 млн грн податку на прибуток. Крім того, у січні – червні поточного року великими платниками податків, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, до обласного бюджету сплачено 17 млн грн податку на прибуток.

Всього ж до бюджетів усіх рівнів забезпечено 545,6 млн грн податку на прибуток.

Дякуємо платникам Миколаївщини за їхню працю, створені робочі місця, допомогу Збройним Силам України та фінансову підтримку соціальних сфер країни. Податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси, адже у нас спільна мета – здолати ворога та відбудувати державу. Тримаймося, й разом до Перемоги!

Головне управління ДПС у Миколаївській області.