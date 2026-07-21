20 липня та в ніч проти 21-го на території Миколаївщини зареєстровано 29 пожеж, дві з яких виникли внаслідок дронових атак по м. Очаків, які ліквідували вогнеборці.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дві пожежі виникли в житловому секторі:

– у с. Синюшин Брід Синюшинобрідської громади Первомайського району горіла кімната одноповерхового житлового будинку. Займання загасили надзвичайники на площі 10 кв. м;

– у с. Стара Богданівка Радісносадівської громади Миколаївського району горів сухостій на території дачних ділянок. Вогнеборці не допустили поширення вогню на дачні будинки та загасили пожежу на площі 1 га.

Двічі вчора горіли транспортні засоби у м. Миколаєві — салон автомобіля Ford F150 та моторний відсік Seat Ibiza. В першому епізоді власник встиг своєчасно відреагувати та самостійно загасити займання, в другому — вогнеборці ліквідували пожежу.

Ще 23 епізоди — пожежі сухостоїв, чагарників, пожнивних залишків та сміття на відкритих територіях. 8 разів фіксувались загоряння у Баштанському районі, 7 — у Миколаївському, 3 — у Вознесенському, ще 5 — у м. Миколаєві. Загальна площа пожеж — понад 26 га.

Загалом вогнеборцям вдалось вберегти від вогню 1 житловий та 7 дачних будинків, 2 господарчі споруди.

Як повідомляло Інше ТВ, З 22-х пожеж за позаминулу добу на Миколаївщині три було спричинено російськими обстрілами