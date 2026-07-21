Днями в одній з громад Баштанського району під час проведення земляних робіт трактор наїхав на невідомий предмет.

В результаті цього стався вибух, виникла пожежа транспортного засобу, яку самотужки ліквідували очевидці.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, на щастя, ніхто не постраждав, підрозділи ДСНС не залучались.

Як свідчить статистика, найчастіше люди підриваються на відкритих територіях під час випасу худоби, виконання господарських робіт або через спроби самостійно розібрати боєприпаси. Нерозірвані боєприпаси можуть роками залишатися в землі, на узбіччях доріг, у лісосмугах, на полях, біля будинків чи в покинутих спорудах.

Особливо небезпечно наближатися до місць падіння ракет і безпілотників після атак росіян. Уламки можуть становити загрозу.

Особливо вразливими є діти, які через природну цікавість можуть сприйняти небезпечний предмет за знахідку. Саме тому важливо постійно нагадувати їм правила мінної безпеки.

Загалом від початку російської агресії на Миколаївщині зареєстровані 110 інцидентів, пов’язаних з несанкціонованим поводженням з ВНП місцевим населенням. Внаслідок небезпечних подій 34 особи загинули, з них 2 дітей, ще 122 отримали поранення (серед них 11 дітей).

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році.