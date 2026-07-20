19 липня та в ніч проти 20 на території Миколаївщини зареєстровано 22 пожежі. Три з них виникли внаслідок дронових атак. Горіли автомобіль та сухостої. Усі пожежі загасили вогнеборці.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Ще дві пожежі зареєстровані в житловому секторі. У с. Коблеве Миколаївського району горіла господарча споруда, в с. Благодатне Первомайського району — сухостій на території приватного домоволодіння. Площі пожеж – 60 та 100 кв. м відповідно.

Інші епізоди — пожежі сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж — понад 15 га.

Від ДСНС на гасіння залучались 90 співробітників, 23 спецавтомобілі. Допомагали вогнеборці місцевих пожежних охорон «Прибузьке», «Олександрівка, «Заводське», «Коблеве», «Врадіївка»

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за позаминулу добу гасили 31 пожежу. Що горіло