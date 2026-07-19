18 липня та в ніч проти 19 на території Миколаївщини зареєстровано 31 пожежу. Дві з них виникли в житловому секторі у м. Миколаєві. Горіли у різних районах міста господарча споруда разом із сухостоєм та одноповерховий житловий будинок. Загальна площа пожежі у першому епізоді склала 550 кв.м, в другому — 40 кв.м.

Тричі вчора горіли транспортні засоби:

– у м. Миколаєві у дворі багатоповерхівок горіла TOYOTA Carina. Вогонь пошкодив ще два транспортні засоби, від повного знищення їх вдалось вберегти. Площа пожежі склала 6 кв.м;

– у с. Арбузинка Арбузинської ТГ Первомайського району загорівся автомобіль Seat Inka. Його загасили на площі 6 кв.м;

– у с. Трудолюбівка Снігурівської ТГ Баштанського району горів вантажний фургон Ford Transit. Тут площа пожежі склала 2 кв.м.

Інші епізоди — пожежі зернових на корені, пожнивних залишків, сухостою, сміття, чагарників, очерету.

За добу вогнем знищено 1,5 га пшениці. Загальна площа інших пожеж склала понад 12 га.