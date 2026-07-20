У червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 293 цивільні особи та 1 990 були поранені. Після різкого зростання, задокументованого у травні, кількість жертв серед цивільних осіб продовжила зростати, досягнувши найвищого загального показника загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року.

Про це йдеться в звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Інше ТВ.

Зокрема, кількість жертв серед цивільних осіб у червні була на 10 відсотків більшою, ніж у травні 2026 року (282 загиблих; 1 794 поранених), і на 37 відсотків більшою, ніж у червні 2025 року (249 загиблих; 1 416 поранених).

Протягом перших шести місяців 2026 року кількість жертв серед цивільних осіб (1 396 загиблих; 7 978 поранених) була на 37 відсотків більшою, ніж за аналогічний період 2025 року (1 122 загиблих; 5 734 поранених), і на 114 відсотків більшою, ніж за аналогічний період 2024 року (940 загиблих; 3 442 поранених).

У червні далекобійні засоби ураження (потужні ракети широкої зони ураження та безпілотники) залишалися основною причиною жертв серед цивільних осіб, на які припало 45 відсотків від загальної кількості (126 загиблих; 907 поранених). Більшість жертв від застосування цих засобів ураження була зафіксована далеко від лінії фронту в міських центрах, як-от у Києві та Дніпрі. Поблизу лінії фронту кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок атак безпілотників малої дальності досягла найвищого місячного показника з 24 лютого 2022 року (89 загиблих; 588 поранених). Авіабомбардування (44 загиблих; 280 поранених), артилерійські обстріли та атаки із застосуванням реактивних систем залпового вогню (27 загиблих; 171 поранений), а також інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними пережитками війни та мінами (7 загиблих; 44 поранених), також продовжували призводити до жертв серед цивільних осіб.

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб у червні була зафіксована на підконтрольній Уряду України території. Цивільні особи загинули або були поранені у 13 областях України та в місті Києві. Найбільшу кількість загиблих і поранених у червні 2026 року зафіксовано в Запоріжжі (23 загиблих і 229 поранених), Херсоні (18 загиблих і 236 поранених), Дніпрі (25 загиблих і 77 поранених) та Києві (11 загиблих і 112 поранених).

У червні продовжувались атаки російських збройних сил по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомляло Інше ТВ, Протягом півроку в Україні загинуло і було поранено на 40% більше людей, ніж у попередній рік, – ООН