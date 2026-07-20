Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Києву з початку повномасштабного вторгнення. У відповідь на це Естонія закликала до повної стратегічної ізоляції Москви.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна.

За словами естонського міністра, під час нічної атаки російські війська випустили по столиці України 40 балістичних ракет. Ворожі удари прийшлися по житлових будинках, торгових центрах та зупинках громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, багато цивільних отримали поранення.

“Жорстокість Росії продовжує переважно тиснути на цивільне населення. Після п’яти років повномасштабної війни людські втрати вражають. Світ не може відвести погляд. Відповідальність за ці злочини має бути притягнута до відповідальності якомога рішучіше”, – наголосив Цахкна.

Очільник МЗС Естонії підкреслив, що Кремль вдається до відвертого терору тоді, коли розуміє, що не може досягти стратегічних здобутків на фронті іншими засобами. Саме тому міжнародна спільнота має діяти максимально жорстко.

“Наша ізоляція Росії не може зупинитися навіть на мить. Тиск має посилюватися. Санкції мають поглиблюватися. Тільки тверда, безперервна стратегічна ізоляція може зробити дійсно неможливим для Кремля продовження цієї кампанії терору”, – заявив дипломат.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російська армія здійснила масштабний комбінований обстріл України, застосувавши десятки ракет та понад сотню ударних безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося нейтралізувати більшість ворожих повітряних цілей, захистивши ключові напрямки удару.

Основним вектором російського удару цієї ночі залишалася столиця.

За інформацією начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ця атака на Київ стала однією з найбільших за кількістю випущених балістичних ракет, хоча й не набрала статусу наймасовішої за весь час спостережень.