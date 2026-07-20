Всього від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених ворожих цілей.

Про це 20 липня повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Зараз близько 90% усіх уражень противника забезпечують саме безпілотники.

Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні, коли уразили понад 200 тисяч цілей.

За кожен успішний удар по ворогу військові отримують єБали, які обмінюють на нове обладнання через платформу Brave1 Market. Система допомагає визначити, які підрозділи та які технології працюють найефективніше, щоб швидше забезпечувати ними військо.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1600 російських загарбників. Втрати ворога