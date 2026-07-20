Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб
танків – 12 158 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.
артилерійських систем – 46 343 (+82) од.
РСЗВ – 1 953 (+3) од.
засоби ППО – 1 511 (+6) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.
крилаті ракети – 4 933 (+18) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.
спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.
Дані уточнюються.