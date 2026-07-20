Цієї ночі українські дрони атакували індустріальний парк «Южние врата» в Домодєдово, логістичний хаб Wildberries в Коледино під Подільськом та Львівська нафтобаза.

Логістичний центр «Южние врата» – це величезний складський комплекс загальною площею понад 650 000 квадратних метрів, який розташований на площі 144 га. Комплекс продовжує будуватися і виходить в експлуатацію по черзі: на даний момент має площу складських приміщень понад 180 000 кв.м.

Крім того був атакований промисловий парк «Гривно» у Мотовилові.