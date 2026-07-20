Сьогодні, 20 липня, вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Постраждалих немає.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 20 липня, передає Інше ТВ.

Учора ворог двічі атакував БпЛА типу «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у с. Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено автомобіль.