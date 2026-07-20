Сьогодні у Львові на вулиці Масарика відкрили простір пам’яті Ірини Фаріон, які вбили два роки тому.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, пише ЛБ.

У центрі – мідна стела, трохи вища за людський зріст. На чотирьох її гранях прорізані слова, з якими пов’язане життя Ірини Дмитрівни: мова, воля, нація, сила. Крізь них видно камінь із двадцятьма її висловами.

“Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла. Слова залишатимуться”, – зазначив Садовий.

Він додав, що цей простір створила команда Guess Line Architects, у якій є колишні студенти Фаріон.