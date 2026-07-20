Як повідомляло ІншеТВ, вчора росіяни 3 ракетами вдарили по турецькому судну з зерном біля Одеси (ФОТО) Спочатку повідомлялося про 5 загиблих моряків, але міністр МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що тепер жертв 6 – загинув і український лоцман.

-Росія завдала удару по цивільному судну, яке переміщувалося морським коридором України. Серед екіпажу були громадяни Сирії та Індії. Український морський лоцман загинув, а також четверо членів екіпажу, вісім членів екіпажу було евакуйовано, а п’ятеро досі вважаються зниклими безвісти.

Цивільне судно. Міжнародний екіпаж. Маршрут, що служить глобальній продовольчій безпеці. Путін побачив ще одну ціль.

Ця атака не залишає місця для ілюзій. Путінській Росії байдуже, кого вона вбиває. Українців чи громадян будь-якої іншої країни. Для Путіна людське життя не має значення. Мають значення лише його злочинні цілі.

В останній хвилі атак це не був поодинокий інцидент. Буквально вчора Росія напала на ще одне іноземне торговельне судно в Чорному морі під прапором Антигуа і Барбуди, вбивши одну людину та поранивши трьох інших. Росія навмисно перетворює свободу судноплавства на мішень війни.

За дорученням Прем’єр-міністра Корецького Україна вже інформує Міжнародну морську організацію та наших міжнародних партнерів про останні напади Росії на цивільне судноплавство, а також уряди держав, громадяни яких загинули або отримали поранення.

Під час нещодавнього візиту Президента до Лондона я обговорив це питання з керівництвом ІМО та закликав до розгортання міжнародної моніторингової місії в портах України. Ми очікуємо, що ця місія розпочне свою роботу, як і планувалося, восени та допоможе задокументувати кожен акт морського терору Росії, прокладаючи шлях до відповідальності.

Сьогодні Росія також завдала ракетних ударів по Харківській області, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини та поранено щонайменше двадцять. У Запоріжжі керовані авіаційні бомби вбили щонайменше трьох мирних жителів, ще щонайменше тридцять три отримали поранення.

Кожна зволікання зі збільшенням тиску на Москву коштує ще більше невинних життів. Росія має зіткнутися з переважною силою, нищівними санкціями, зниженням доходів від нафти, повною дипломатичною ізоляцією та справедливістю. Терору ніколи не можна дозволити перемогти, – вкотре закликає Сибіга.