Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста.

Про ситуацію в Костянтинівці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку і доповідей керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів, передає Інше ТВ.

«За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 – пораненими. Було уражено 6 укриттів.

Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо.

Хочу відзначити високий рівень професіоналізму командирів, мужність та стійкість оборонців українського міста. Дякую за бойову роботу!» – зазначив Олександр Сирський.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 235 боїв, гаряче на чотирьох напрямках, – Генштаб