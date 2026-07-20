Сили безпілотних систем вночі 20 липня продовжили свої операції “МоЛоЧКа”, “Кримський рубильник off” та “ППОпад”.

Про їх результати повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, передає Інше ТВ.

Операція СБС “МоЛоЧКа”: за ніч впольовано 7 суден рф – 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях.

Операція СБС “Кримський рубильник off”: відпрацьовано 7 енерговузлів/ електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інш.

Операція СБС “ППОпад”: знищено 6 елементів ППО у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватське, усі в рф: ЗРК “Тор-М2”, комплекси РЛС “Небо-СВ”-2 одиниці, “Небо-У”, “Каста 2Е2”, “Гамма С1М”.

Загальний рахунок протягом 01-20 липня по окремим операціям СБС у Криму:

“МоЛоЧКа”- 183 одиниці тіньового флоту (119 – Азовське, 64 – Чорне море)

“Кримський рубильник off”: 103 енерговузли.

“ППОпад”: 25 елементів ППО (12 одиниць ЗРК, 12 комплексів РЛС, 1 комплекс РЕБ)

Керченська паромна переправа: -75% спроможності. Три з пʼяти поромів знищено, два втратили самохідність, ходять у режим баржі, які таскають буксирами. Поки.

Працювали Птахи 414, 413, 412, 427, 20 бригад та 1 центру СБС.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», – традиційно завершує «Мадяр».

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