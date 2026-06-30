Місія ООН із прав людини у період від 1 грудня 2025 року до 31 травня 2026 року задокументувала загибель 1 272 цивільних людей і поранення 6 871 в Україні, зазначаючи, що це на 40 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Основною причиною жертв серед цивільних осіб залишалися атаки із застосуванням далекобійних ракет і безпілотників. Зростання використання безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту ще більше посилило ризики для цивільних осіб, ускладнило евакуацію і гуманітарні операції, а також посилило ізоляцію окремих громад», – йдеться в доповіді, оприлюдненій 29 червня Управлінням ООН із прав людини.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль наголосла, що висновки, викладені в доповіді, висвітлюють «кілька вкрай тривожних тенденцій: тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період, зростання кількості жертв серед цивільних осіб по всій Україні, продовження катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, а також подальші обмеження основоположних прав на окупованій території».

Удари по енергетиці і наслідки для майбутньої зими

Зокрема, в місії наголосили, що масштаб пошкоджень, завданих українській енергетиці внаслідок російських ударів у період із жовтня 2025 року по березень 2026 року, свідчить про те, що повністю відновити потужності з виробництва електроенергії до наступної зими «буде неможливо».

«Втрата електро- й теплопостачання взимку вплинула на здоров’я, безпеку і можливість людей підтримувати належний рівень життя, особливо людей старшого віку, осіб з інвалідністю і сімей з дітьми, – сказала Белль. – Наступної зими люди знову зіткнуться з такими ж труднощами, а якщо атаки поновляться – то навіть із ще більшими».

Катування і страти військовополонених

Автори доповіді також зауважили, що в період із середини листопада 2025 року по січень 2026 року російські збройні сили стратили щонайменше 16 захоплених у полон українських військовослужбовців, а починаючи з лютого 2022 року Управління ООН з прав людини підтвердило страти 129 українських військовополонених й інших осіб, які припинили участь в бойових діях, російськими військами.

«Майже всі репатрійовані українські військовополонені, з якими було проведено інтерв’ю для цієї доповіді, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в полоні, включаючи жорстокі побиття, застосування електричного струму, ненадання належної медичної допомоги та інші види жорстокого поводження. У доповіді також задокументовано сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, щодо українських військовополонених, затриманих цивільних осіб та цивільних осіб на окупованій території», – йдеться у звіті.

Крім того, в доповіді розглядається поводження з російськими військовополоненими, утримуваними Україною: понад половина опитаних заявили про катування або жорстоке поводження, переважно під час взяття в полон і перевезення до прибуття до офіційних місць інтернування.

«На окупованій Російською Федерацією території у доповіді задокументовано триваючі обмеження свободи вираження поглядів та інших основоположних свобод, катування і жорстоке поводження, свавільні затримання, занепокоєння щодо дотримання права на справедливий суд, примусовий призов осіб, які перебувають під захистом, а також подальша заборона української навчальної програми і примусове проведення занять із військово-патріотичного виховання. Управління ООН з прав людини продовжує запитувати доступ до окупованої території для здійснення незалежного моніторингу», – кажуть в ООН.

За повідомленням, доповідь містить рекомендації для Росії, України й міжнародної спільноти, спрямовані на посилення захисту цивільних осіб, забезпечення відповідальності, підтримку постраждалих і відновлення критично важливої інфраструктури й основних послуг.

В ООН уточнили, що доповідь ґрунтується на 1 926 інтерв’ю з потерпілими і свідками, 180 виїздах на місця подій, 48 візитах до місць позбавлення волі, 78 візитах до лікарень, моніторингу 33 судових засідань, а також технічному аналізі, аналізі супутникових знімків і даних із відкритих джерел.

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